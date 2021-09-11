مسؤول فلسطيني يحذر من مخطط إسرائيلي لإشاعة الفتنة بسبب قضية الأسرى

حذر محافظ مدينة جنين الفلسطينية أكرم الرجوب، من مخطط يروج له الاحتلال الإسرائيلي لإشاعة الفتنة ودب الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وداخل أراضي فلسطين عام 48 على خلفية قضية الأسرى الفلسطينيين.

وقال المحافظ الفلسطيني في بيان له مساء اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، "لقد بدأت أدوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الأمس بإشاعة بذور الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وما كان ذلك إلا لصرف الأنظار عن هزيمته أمام إرادة وعزيمة أبطالنا الأسرى".

وأضاف: "لقد كانت الحركة الأسيرة وما زالت ركيزة من ركائز الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، وحدة التاريخ والمصير، وحدة الأرض والشعب والقضية"، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة الدعوات المسمومة والاتهامات التي تطال إخوانهم المقيمين على الأراضي الفلسطينية المحتلة في أراضي عام 48.

وتابع: "هم الذين انحازوا لقضايا شعبهم الفلسطيني في كل محطات التصدي والصمود، ودفعوا مقابل ذلك الغالي والنفيس حفاظا على هويتهم وانتمائهم العربي الفلسطيني الأصيل وما زالوا كذلك".