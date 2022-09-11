مسؤول إسرائيلي يؤكد حدوث تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

أكد مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الأحد، أن المفاوضات البطئية غير المباشرة مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، شهدت تحقيق تقدم ، لكنه شدد على أنه لا يزال هناك عمل كبير للقيام به.

يأتي تقييم المسؤول بعد يوم من وصف وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، مفاوضات التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بأنها على وشك الاكتمال.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المسؤول الإسرائيلي الذي رفض الكشف عن هويته بشأن المفاوضات الجارية: "نحن نحرز تقدما، لكن هناك الكثير من العمل.. لا تزال هناك أمور لم يتم وضع اللمسات الأخيرة بشأنها. الحكومة اللبنانية يجب أن تتخذ قرارا بأنها تريد التوصل لاتفاق".

وأضاف المسؤول: "نأمل أن نتمكن من التوصل لهذا الاتفاق المهم.. نأمل أن يحدث ذلك قريبا".

كان بوحبيب قد ذكر يوم أمس السبت أن "95% من مفاوضات التوصل لاتفاق قد اكتمل".

وأول أمس الجمعة، صرح أموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية بأنه تم إحراز تقدم.

وبدأت في أكتوبر عام 2020، سلسلة من جولات المفاوضات غير المباشرة بواسطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مقر القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، وتوقفت في مايو 2021 .