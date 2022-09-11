فيديو - سافيو يودع فريقه قبل الانضمام للأهلي

ودع برونو سافيو فريقه نادي بوليفار البوليفي، وجماهير النادي قبل الرحيل إلى النادي الأهلي.

ونشرت صحيفة من بوليفيا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لسافيو وهو يودع الجماهير ويمضي لهم بتوقيعه على قمصان النادي.

وأعلن نادي بوليفار البوليفي اليوم الجمعة، انتقال لاعبه البرازيلي برونو سافيو إلى صفوف الأهلي بشكل رسمي.

وبدأ سافيو مسيرته مع أمريكا البرازيلي ثم أعير إلى كويابا إسبورتي ثم انتقل إلى براجانتينو ومنه عاد إلى أمريكا فريقه الأول، وأعير سافيو مرة أخرى إلى كويابا ثم انتقل إلى لوليتانو البرتغالي ومنه أعير إلى إن كي استرا الكرواتي.

وانتقل برونو سافيو إلى آفاي البرازيلي معارا، ثم أعير إلى جواراني البرازيلي، ثم في النهاية انتقل إلى صفوف بوليفار منذ يناير من العام الماضي.