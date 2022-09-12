أقل من نصف السعوديين يحصلون على مساعدات نقدية خلال سبتمبر

كشف حساب المواطن الحكومي السعودي، اليوم الأحد، أن أقل من نصف السعوديين بقليل حصلوا على مساعدات نقدية خلال شهر سبتمبر الحالي بلغت حوالي 3.2 مليار ريال.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الأحد، أن برنامج حساب المواطن أودع 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين بلغوا 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

ويبلغ عدد سكان المملكة ما يقارب 37 مليون نسمة، بينهم حوالي 12 مليون أجنبي، وهذا يعني أن أقل من نصف السعوديين يحتاجون إلى مساعدات مادية.

ونقلت "واس" عن مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري قوله" أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 8ر7 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين".

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%، مشيرا إلى أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريال للفرد المستقل.