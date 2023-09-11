الجيش الروسي يصد 3 هجمات أوكرانية في جنوب دونيتسك

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قال المتحدث باسم مجموعة "الشرق" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية أوليج تشيخوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن المجموعة القتالية صدت ثلاث هجمات أوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.

وأضاف تشيخوف "في منطقة جنوب دونيتسك، صدت وحدات مجموعة "الشرق" القتالية، بدعم من المدفعية، هجومين للعدو قرب نوفودونتسكوي وهجوما قرب بريتشيستوفكا، وتم تدمير مركبة قتالية مدرعة وسيارات وجنود أوكرانيين"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال تشيخوف إنه "تم إحباط محاولة للعدو لشن هجوم في منطقة بريوتنوي وكذلك محاولة لتناوب الوحدات".

وأضاف تشيخوف أنه تم تدمير مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم 777، بالإضافة إلى أطقم مدافع هاون في مناطق ماكاروفكا وأوجليدار ونوفوميخيلوفكا.

وقال تشيخوف إن المجموعة القتالية دمرت أيضا معقلين أوكرانيين شمال نيكولسكوي، بالإضافة إلى عدد من مستودعات الذخيرة في اتجاه جنوب دونيتسك.

وأضاف تشيخوف أنه "تم تدمير معقلين في المنطقة الواقعة شمال نيكولسكوي.

ودمرت نيران المدفعية مستودعات الذخيرة في منطقة كونستانتينوفكا شمال فلاديميروفكا وفي منطقة أوجليسبوروتشنايا".

وقال تشيخوف إنه تم أيضا استهداف مواقع الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي الأوكراني 72 في فوديانوي، ومواقع تجمع الجنود الأوكرانيين في منطقتي أوروزهاينوي ونوفودونتسكوي.