عمرو أديب: لا أشعر بالسعادة عندما أرى الرئيس السيسي مع أردوغان

علق الإعلامي عمرو أديب، على اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي عُقد على هامش قمة العشرين.

وقال خلال حلقة برنامجه «الحكاية» التي قدمها من العاصمة البريطانية لندن، على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، إنه قد يكون هناك تفاهم في بعض الأمور كما أن هناك ملفات لم تنته حتى الآن.

وأضاف أديب أنه لا يشعر بالسعادة عندما يرى صور الرئيس السيسي مع أردوغان، لكنه أرجع الأمر إلى السياسة، قائلا: «للحكومة أولوياتها وللشعوب مشاعرها.. ومشاعري الشخصية أنني غير سعيد».

غير أن أديب، أشار إلى لغة المصالح العامة، قائلا أن الفترة الحالية تشهد حالة من الهدوء من الجبهة التركية التي كرست كل جهودها للدخول في خلافات وحروب مع الدولة المصرية.

وكان الرئيس السيسي قد التقى أردوغان، الأحد، في العاصمة الهندية نيودلهي، على هامش حضورهما قمة العشرين.

‏‎وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي.

كما أعرب الرئيسان، عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وتناول اللقاء، تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين.