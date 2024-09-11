ننشر نص مذكرة اللجنة القانونية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بنقابة الصحفيين

وجه نقيب الصحفيين خالد البلشي، الشكر للجنة القانونية التي أعدت ورقة الملاحظات الخاصة بمشروع قانون ىالإجراءات الجنائية الجديد والتي تضم المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمحامي بالنقض أحمد راغب والمحامي محمد الباقر، بالإضافة لعدد من المحامين تم الاستعانه بأعمالهم.

وأوضح البلشي خلال مؤتمر صحفي، لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن الدراسة جاءت لتكشف أن 41 مادة من مواد المشروع تخالف مواد الدستور، كما تكشف عن وجود 44 مادة تحتاج لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، فإن النقابة تجدد مطلبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع الكارثي، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة.

ولفت إلى أن ملاحظات اللجنة تجعلنا نقول إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي لا يلبي العديد من المعايير، كالتالي:

1. بعض نصوصه تخالف الدستور

2.يوجد نصان يمكن استخدامهما لتقييد العمل الصحفي، كما أن أغلب النصوص، التي شملتها الدراسة تقييد لقدرة الصحفيين على العمل بحرية، وتضعهم تحت تهديد مباشر يحد من حريتهم ويضعهم تحت قيد إجراءات تنال من حريتهم وحرية الجميع.

3. ينال من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة، ونحن من دورنا نؤكد أنه لا حرية للصحافة في ظل غياب إجراءات قانونية تضمن العدالة للجميع، وهو ما جاءت الملاحظات التالية في الدراسة.

ونوه إلى أن النقابة ستقدم هذه الدراسة لكل البرلمان، ولكل الجهات المختصة، وللزملاء الصحفيين في البرلمان للعمل معًا لوقف هذا المشروع الكارثي بحسب وصفه.