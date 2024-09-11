الكرملين ينفي تقارير شحن إيران أسلحة لروسيا: لا أساس لها

نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، التقارير التي تفيد بأن إيران شحنت صواريخ إلى روسيا، قائلاً إن المزاعم بشأن عمليات نقل الأسلحة المختلفة لا أساس لها من الصحة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن روسيا تسلمت صواريخ باليستية من إيران، ومن المرجح أن تستخدمها في أوكرانيا في غضون أسابيع، محذراً من أن التعاون بين موسكو وطهران يهدد الأمن الأوروبي الأوسع نطاقاً.

وإلى جانب الولايات المتحدة، قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران من بينها إجراءات تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير).

وأعلنت لندن وبرلين وباريس أيضا إلغاء اتفاقات ثنائية في مجال خدمات الطيران مع طهران.

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن التقارير عن نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا "دعاية قبيحة" لإخفاء الدعم العسكري الغربي لإسرائيل، وذلك بعد أن قالت قوى غربية إنها ستفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب إرسالها صواريخ إلى روسيا.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) دون أن يذكر العقوبات الجديدة "نشر تقارير كاذبة ومضللة عن نقل أسلحة إيرانية إلى بعض الدول ما هو إلا دعاية قبيحة لإخفاء الدعم الكبير غير المشروع بالأسلحة الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية للإبادة الجماعية في غزة".