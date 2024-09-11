حريق في جزيرة كريت اليونانية يجبر فنادق على إجلاء السياح

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أفادت تقارير بأنه جرى إجلاء سياح من فنادقهم في جزيرة كريت اليونانية، اليوم الأربعاء، جراء نشوب حريق.

وقالت إدارة الإطفاء إن مروحيات مكافحة الحرائق تحاول السيطرة على النيران بالقرب من منتجع بلاتانياس السياحي الشهير، غرب مدينة خانيا.

وأفادت محطة الإذاعة المحلية "إي آر تي - خانيا" بأن دخانا كثيفا أجبر الفنادق على إجلاء نزلائها كإجراء احترازي، مع ظهور مقاطع فيديو للسياح وهم يغادرون المنطقة إلى أماكن آمنة.

وتجرى السلطات تحقيقا لتحديد ملابسات الحريق.

ويتوقع استمرار خطر اندلاع مزيد من الحرائق في أنحاء اليونان حتى نهاية أكتوبر، رغم هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق.