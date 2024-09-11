الرئيس السيسي: غزة تشهد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع الجميع

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع آلية لإدخال المزيد من المساعدات، وإطلاق سراح المحتجزين، والوضع ما بعد الحرب.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء، إلى أهمية اضطلاع أوروبا بجهد كبير في تلك المرحلة، من أجل تشجيع الأطراف والضغط عليها لتحقيق تلك الأهداف.

وأضاف: «من جانبنا كمصر نقوم بدور إيجابي كبير مع الفلسطينيين – حماس تحديدا – بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، وأوروبا لها ثقل كبير، وخلال تلك المرحلة نحتاج قوة دفع إضافية حتى التوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار ويخفف من معاناة الفلسطينيين في غزة».

ونوه أن أكثر من 40 ألف فلسطيني سقطوا في هذا الصراع، ثلثهم من الأطفال والنساء، قائلًا إن «استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين أمر خطير».

ولفت إلى أن استخدام التجويع كسلاح كان له تأثير كبير على مصداقية فكرة القيم الخاصة بحقوق الإنسان التي يتحدث عنها العالم منذ سنوات، معقبًا: «ما يحدث في غزة هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع مننا كلنا ومقدرناش نعمل حاجة».