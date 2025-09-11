ندد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بالهجوم على العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب شبكة سكاي نيوز عربية، لم يذكر مجلس الأمن الدولي إسرائيل في البيان الذي وافقت عليه كل الدول الأعضاء البالغ عددها 15 ومن بينها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

وجاء في البيان، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا، أن "أعضاء المجلس شددوا على أهمية خفض التصعيد وعبروا عن تضامنهم مع قطر"، مضيفا أنهم "أكدوا على دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها".

وتابع: "أكد الأعضاء ضرورة أن يظل إطلاق سراح الرهائن، بما في من قتلتهم حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة أولويتنا القصوى".

وكانت الحركة أعلنت، مساء الثلاثاء، أن وفدها المفاوض نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفت مقره في الدوحة.

وأسفرت الغارة الإسرائيلية عن استشهاد 6، من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.

وأوضحت حماس أن الشهداء هم همام نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لباد، إضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسون.

كذلك قتل الوكيل عريف القطري بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.