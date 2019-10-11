ديوكوفيتش وفيدرر إلى ربع نهائي دورة شنجهاي للتنس

احتوى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا إرسالات العملاق الأمريكي جون أيسنر وبلغ الخميس ربع نهائي دورة شنجهاي الصينية، ثامن دورات «الماسترز» للألف نقطة في التنس، فيما لحقه السويسري روجير فيدرر، المصنف ثانيًا، بفوزه على البلجيكي دافيد جوفان.

في المباراة الأولى، تخطى ديوكوفيتش خصمه المصنف 16 بنتيجة 7-5 و6-3 في ساعة و14 دقيقة.

ويلتقي ديوكوفيتش، الباحث عن ضمان مركزه الأول عالميًا بنهاية السنة، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع أو البولندي هوبرت هوركاتس الرابع والثلاثين.

وفي مواجهة أحد أبرز منفذي الإرسالات في العالم، أثبت ديوكوفيتش قدرته على صد الكرات القوية، فلم يستقبل سوى تسعة إرسالات ساحقة أمام لاعب بلغ معدله هذه السنة 22 «آيس» في المباراة الواحدة.

ولم يحرز الأمريكي فارع الطول «2,08 م» سوى 58% من النقاط على إرساله الأول، بدلًا من معدله البالغ 81% هذه السنة، بحسب إحصائيات رابطة محترفي التنس.

وعلى إرساله، لم يواجه ديوكوفيتش أي كرة لكسر الإرسال.

ديوكوفيتش العائد من إصابة أبعدته من ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة، توّج بلقب دورة طوكيو اليابانية الأسبوع الماضي، وهو الأكثر تتويجًا في المدينة الصينية الكبرى بأربعة ألقاب أمام البريطاني أندي موراي 3 ألقاب والسويسري فيدرر لقبين.

وحجز الأخير بطاقته لربع النهائي بفوزه الخميس على جوفان المصنف 13، بنتيجة 7-6 (9-7) و6-4 في أقل من ساعتين.

وسنحت للبلجيكي خمس كرات للحسم في المجموعة الأولى التي خسرها في الشوط الفاصل، قبل أن ينهار في الثانية ويخسر إرساله والمباراة.

ولقي فيدرر ترحيبًا حارًا من الجماهير التي هتفت باسمه طوال المباراة، حيث تخلف في المجموعة الأولى 1-3 بعدما نجح جوفان بكسر إرساله، ليعود ويحصل على فرصة ذهبية لحسمها لصالحه عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدمه 6-5، لكنه فشل في ترجمة هذا التقدم ليخسر في الشوط الفاصل.

ولم يحتج فيدرر لبذل الكثير من الجهود في المجموعة الثانية. وتابع السويسري المتوج بـ 20 لقبًا كبيرًا «رقم قياسي»، فرض تفوقه على منافسه حيث لم يخسر أمامه سوى مرة واحدة في 11 مواجهة بينهما.

ويلعب فيدرر الفائز بلقب الدورة الصينية عامي 2014 و2017 في الدور التالي الجمعة مع الفائز بين الألماني ألكسندر زفيريف «السادس عالميًا» والروسي أندري روبليف.

وأنقذ الروسي دانييل مدفيديف خمس كرات في المجموعة الأولى أمام منافسه الكندي فاسيك بوسبيسيل في طريقه للفوز 7-6 (9-7) و7-5.

واحتاج مدفيديف، المصنف ثالثًا في الدورة، إلى رفع مستوى لعبه للتغلب على بوسبيسيل المصنف 248 عالميا والمتأهل من التصفيات.

وضرب مدفيديف صاحب الـ 23 عامًا موعدا في الدور التالي مع الإيطالي فابيو فونييني الفائز على الروسي كارن خاتشانوف 6-3 و7-5.

وثأر الإيطالي لخسارته أمام الروسي الأسبوع الماضي في دورة بكين، مجبرًا منافسه على ارتكاب 44 خطأ مباشرًا.

وعاد فونييني صاحب الـ 32 عامًا مرة جديدة إلى الواجهة بعدما تجادل مع الحكم مرات عدة خلال مباراته أمام خاتشانوف، وذلك بعد يومين من مشادة كلامية مع البريطاني أندي موراي الذي طلب منه أن يسكت عندما كان يتكلم مع الحكم.

وعبر فونييني، المصنف 12 عالميًا، أمام خاتشانوف عن عدم رضاه عن القرارات بالسخرية، قبل أن يتبادل الكلام مع الحكم باللغة الإيطالية.

وكان فونييني أقصى الثلاثاء موراي العائد إلى الملاعب بعد عملية جراحية في الورك، في مباراة انتهت بثلاث مجموعات واتهم خلالها البريطاني منافسه بالصراخ أثناء كرة حاسمة.