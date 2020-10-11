جوجل تقرر وقف خططها لإطلاق منتج إخباري في أستراليا

أوقفت جوجل خططها لإطلاق منتجها الاخباري "نيوز شوكيس" (عرض الاخبار) في أستراليا، حيث إنه ليس من الواضح بالنسبة للشركة ما إذا كان المنتج سيكون قابلا للتطبيق هناك في ظل مشروع قانون المفاوضة الخاص بوسائل الإعلام الإخبارية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ميل سيلفا، نائبة رئيس "جوجل" في أستراليا ونيوزيلندا، قولها في مدونة لها اليوم الأحد، إن الشركة لا تعارض قانونا، إلا أن نظام التحكيم الموضح في المسودة "غير عملي".

وتتضمن المخاوف "شروط الدفع غير العادلة، والتعريفات والتعهدات غير الواضحة".

وكانت "جوجل"، قالت في وقت سابق، إنها ستبدأ في الدفع لمنافذ إعلامية مختارة، لعرض محتوى منظم على تطبيقها الإخباري، وتخصيص أكثر من مليار دولار للبرنامج على مدار ثلاثة أعوام.

يأتي ذلك فيما يطالب عدد من كبرى المؤسسات الإعلامية في أستراليا بإلزام شركات خدمات الإنترنت العملاقة مثل فيسبوك وجوجل بدفع ما يتراوح بين 600 مليون "430 مليون دولار أمريكي" ومليار دولار أسترالي سنويا مقابل إعادة استخدام موادها الإعلامية على منصات هذه الشركات.

وكانت جوجل قد حذرت من أن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى حرمان الأستراليين من خدماتها المجانية ويعرض بياناتهم الشخصية للخطر.