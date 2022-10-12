إسرائيل: التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية تاريخي



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إنه بعد عقود من الخلافات، توصلت إسرائيل ولبنان لإتفاق بشأن الحدود البحرية المشتركة في البحر المتوسط.



وقال "هذا إنجاز تاريخي".



ولم يكن هناك تأكيد رسمي من الجانب اللبناني في بادئ الأمر، لكن الرئاسة اللبنانية قالت في نهاية المطاف عبر تغريدة على تويتر "النسخة النهائية للعرض ترضي لبنان وتلبي مطالبه وتحافظ على حقوقه في ثروته الطبيعية".



وكانت الحدود الفعلية بين الجانبين محل نزاع ولسنوات. واشتد الصراع بعد اكتشاف موارد الغاز الطبيعي.



وأفاد مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئاسة تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم به الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للاتفاق بشأن الحدود البحرية الجنوبية.



وقال مكتب الإعلام، في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على "تويتر" اليوم، إن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".



وأشار مكتب الإعلام إلى رئيس الجمهورية ميشال عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد.



كما أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، عن أمله أن "يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إلى نهاياته في وقت قريب، بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين في التوصل إلى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية".



ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله، خلال تسلمه من نائب رئيس مجلس النواب آلياس بو صعب نسخة عن المسودة النهائية للاتفاق صباح اليوم، إن "الموقف اللبناني الموحد في هذا الملف وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه أفضى إلى هذه النتيجة الايجابية"، معربا عن أمله أن "تبلغ الأمور خواتيمها ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية".



وأعرب ميقاتي عن شكره للإدارة الأمريكية "الجهد الذي قامت به في ما تم التوصل اليه، وبخاصة آموس هوكشتاين الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر".



ووجه ميقاتي الشكر إلى "فرنسا التي ساهمت بشكل مباشر في الوصول إلى ما تم التفاهم عليه وتذليل العقبات التي طرأت خلال المفاوضات غير المباشرة".



وقال بو صعب اليوم الثلاثاء، إن مسودة ترسيم الحدود الجنوبية أخذت في الاعتبار ملاحظات لبنان كاملةً.



وتابع "اليوم نستطيع القول، إن الموقف الوطني الموحد في لبنان قد أعطى لبنان قوة وموقفا استطاع أن يتفاوض مع الأخرين من خلالهما، الكل يعرف أن لبنان بلد غير ضعيف خاصة في مفاوضات كهذه تعني لبنان، حدودنا الوطنية، تعني سيادتنا، تعني الحفاظ على حقوقنا".



ورداً على سؤال إذا ما كانت المسودة تتضمن العودة إلى إتفاق الإطار والتوقيع سيكون في الناقورة، قال بو صعب "أنا لا أسمي ذلك اتفاقا هو اتفاق مع الأمريكيين، وسنودع هذا الاتفاق أو العرض أو الرسالة لدى الأمم المتحدة هو ليس اتفاقا بين لبنان ودولة نحن لا نعترف بوجودها، وليس معاهدة دولية بيننا. الصيغة أخذت بعين الاعتبار حساسية لبنان ووجد المفاوض الأمريكي حلا".



يذكر أن لبنان كان قد وضع ملاحظاته على العرض الخطي الذي تسلمه الأسبوع الماضي من الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية آموس هوكشتاين المتعلق بترسيم الحدود وسلّمه للوسيط الأمريكي.



وسيدرس الجانب اللبناني الصيغة النهائية للإقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، الذي تسلمه اليوم بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب.



وتلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأه خلاله بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية-مع إسرائيل-.



من جانبه، قال حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، أن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أمام ساعات حاسمة، وننتظر الموقف الرسمي داعياً المقاومين للبقاء على جهوزيتهم إلى حين إنجاز التفاهم.



وقال نصر الله "كمقاومة ما يعنينا أننا نقف إلى جانب وخلف الدولة اللبنانية في موضوع المطالب اللبنانية"، وعندما يعلن الرئيس الموقف الرسمي اللبناني الموافق والمؤيد لهذا "الاتفاق والتفاهم" تكون الأمور قد أنجزت بالنسبة للمقاومة وإلى ذلك الحين يجب أن نبقى يقظين.