محافظ الوادي الجديد: جاهزية المدرسة الرسمية الدولية IPS لاستقبال الطلاب

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه اطمأن على جاهزية المدرسة الرسمية الدولية IPS لاستقبال الطلاب، موضحا أنه تفقد المدرسة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وذلك للوقوف على استعدادات بدء الدراسة بداية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى الاطمئنان على جاهزية المدرسة للافتتاح في ظل سرعة الإنتهاء من إجراءات قبول الطلاب واستكمال تجهيز الفصول الدراسية والقاعات والملاعب بالاحتياجات اللازمة، بجانب دعم المحافظة الكامل للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير خدمة تعليمية متميزة وتوفير جميع سبل الدعم للمدرسة.