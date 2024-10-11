فرنسيس الأول يستقبل الرئيس الأوكراني في الفاتيكان

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استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد اجتماع خاص في الفاتيكان اليوم الجمعة، لإجراء محادثات ركزت في الأساس على عودة السجناء.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليجرم إنه طلب من البابا الدعم للأطفال والبالغين الذين سجنتهم روسيا.

ثم التقى زيلينسكي مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين وناقشا كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا وتحقيق سلام عادل ومستقر. وقال الكرسي الرسولي أن بارولين أعرب عن قلقه بشأن الوضع الإنساني هناك.

وأضاف الكرسي الرسولي أن الاجتماع استمر نصف ساعة وأن زيلينسكي قدم لرئيس الكنيسة الكاثوليكية لوحة بعنوان "مذبحة بوتشا" التي تظهر فتاة فيها بين الأنقاض.

وكانت بوتشا القريبة من كييف، ساحة لأعمال وحشية مزعومة من جانب القوات الروسية بعد فترة قصيرة من بدء الغزو الروسي الشامل، عندما تردد أن المدنيين تعرضوا للتعذيب والقتل على يد الجنود المنسحبين.

وهذا ثالث زيارة يقوم بها زيلينسكي للفاتيكان.

وكثيرا ما يذكر البابا عبارة "أوكرانيا الشهيدة" خلال ظهوره العام، ولكنه جذب الانتباه في الماضي أيضا ببعض الملاحظات المثيرة للجدل حول حرب أوكرانيا.

وسوف يتوجه زيلينسكي إلى ألمانيا لإجراء مناقشات مع المستشار أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير بشأن تقديم مزيد من الدعم لكييف.