نوبل للسلام 2024 تمنح لمنظمة يابانية لدورها في مكافحة الأسلحة النووية

أعلنت لجنة جائزة نوبل في النرويج، اليوم الجمعة، فوز المنظمة اليابانية "نيهون هيدانكيو" بجائزة نوبل للسلام لعام 2024، تكريمًا لجهودها المستمرة في سبيل تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

تُعتبر منظمة "نيهون هيدانكيو" حركة شعبية تضم الناجين من القنبلتين الذريتين اللتين سُقِطتا على هيروشيما وناغازاكي في عام 1945، والمعروفة أيضًا باسم "هيباكوشا".

وفي تصريح له أثناء إعلان الفائز، قال يورجن واتني فريدنيس، رئيس لجنة نوبل النرويجية، إن اختيار اللجنة لهذه المنظمة جاء تقديرًا لجهودها في تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية، ولإظهارها من خلال الشهادات أهمية عدم استخدام هذه الأسلحة مرة أخرى.

وأضافت المنظمة الفائزة أن الوضع الحالي في غزة يذكّرها بالوضع الذي كانت فيه اليابان قبل 80 عامًا.

هذا العام، رُشح 286 فردًا ومنظمة لجائزة نوبل للسلام، وستظل هوياتهم مجهولة لمدة 50 عامًا، حيث يتضمن الترشيح 197 فردًا و89 منظمة.