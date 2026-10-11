 الجيش الروسي يستهدف مركز بيانات في أوديسا وسفينة شحن عملت لصالح القوات الأوكرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الروسي يستهدف مركز بيانات في أوديسا وسفينة شحن عملت لصالح القوات الأوكرانية

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 9:53 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 9:53 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت منشآت عسكرية، بالإضافة إلى سفن تعمل لصالح قوات نظام كييف.

وقال البيان: "الليلة، تواصل القوات المسلحة الروسية شن ضربات بواسطة طائرات مسيرة على مراكز البيانات والمنشآت التابعة للبنى التحتية للموانئ في أوكرانيا، وكذلك على السفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن الأهداف المستهدفة شملت مركز بيانات "تينيت" في مدينة أوديسا، الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لمعالجة ونقل وتخزين المعلومات.

وأكد البيان، أنه تم استهداف سفينة بحرية كانت أوصلت شحنات ذات طابع عسكري في ميناء تشيرنومورسك.

 


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