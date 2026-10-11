اليمن والبحرين يؤكدان ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم يتجاوز الإدانة ضد الحوثيين

بحثت وزيرة الخارجية وشئون المغتربين اليمنية، أفراح الزوبة، مع وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، تطورات الأوضاع في اليمن، والتقدم الميداني للقوات المسلحة في باب المندب والساحل الغربي، والاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، إلى جانب تداعيات التصعيد العسكري وتشديد الحصار على محافظة تعز.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبأ»، شدد الجانبان خلال اتصال هاتفي، على أن اعتداءات الحوثيين تجاوزت حدود اليمن، وباتت تهدد أمن دول الجوار وسلامة الملاحة الدولية، مؤكدين ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم يتجاوز الإدانة إلى إجراءات عملية رادعة تضع حدًا لهذه الاعتداءات وتحمي المدنيين.

وأدان الوزيران الاعتداء على مطار الملك خالد، وما سبقه من هجمات استهدفت المطارات والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، مؤكدين تضامن بلديهما الكامل مع المملكة، ودعمهما الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. وشددا على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا لحياة المدنيين وسلامة الطيران المدني وأمن المنطقة.

وأكدت الزوبة أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يعكس خطورة ممارسات الحوثيين، مشيرة إلى أن اعتداءاتهم على المملكة امتداد للانتهاكات التي يرتكبونها بحق اليمنيين. وشددت على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في تعز، أطلعت الوزيرة نظيرها البحريني على اتساع نطاق الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثيين على المدينة منذ نحو اثني عشر عامًا، ليشمل معظم مديريات المحافظة، الأمر الذي يهدد حياة السكان وسبل عيشهم ويفاقم معاناتهم الإنسانية.

وأشارت إلى أن التصعيد يعيد إلى الأذهان ما شهدته تعز خلال السنوات الأولى من الحرب من حصار وتضييق وانتهاكات، مؤكدة أن أبناء المحافظة لن يخضعوا لمحاولات كسر إرادتهم عبر الحصار والقصف والقنص وزراعة الألغام، أو استخدام احتياجاتهم الأساسية وسيلة للضغط والابتزاز.

ودعت الزوبة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط فعلية لإلزام الحوثيين بوقف اعتداءاتهم ورفع الحصار عن تعز، وضمان وصول الاحتياجات الأساسية إلى السكان.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها لمواقف البحرين الداعمة للشعب اليمني والحكومة الشرعية وجهود استعادة مؤسسات الدولة، مشيدة بدورها في مجلس الأمن ومساندتها تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في ردع الاعتداءات الحوثية وحماية أمن اليمن ودول الجوار وسلامة الملاحة الدولية.

من جهته، جدد الزياني تأكيد موقف البحرين الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية، ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على مساندة بلاده الجهود الرامية إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف بشأن تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



