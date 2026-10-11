وزير الدفاع البريطاني: الهجوم على مطار الرياض تصعيد خطير وعمل دنيء

قال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج، إن هجوم الحوثيين على مطار الرياض «تصعيد خطير وعمل دنيء للغاية».

وأضاف في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، اليوم الأحد، أن الهجوم يُظهر نمطًا متزايدًا من سلوك الحوثيين الذين يستهدفون مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن «هجوم الحوثيين أحد الأسباب التي تدفع المملكة المتحدة إلى تقديم الدعم للسعودية»، موضحًا أن الدعم يشمل الدفاعات الجوية، بالإضافة إلى التزود بالوقود جوًا.

وشدد الوزير البريطاني على أهمية إنهاء الصراع الدائر في المنطقة، قائلًا إن الهجوم الحوثي على الأهداف المدنية «غير مبرر».

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب ما يزيد على 300 في هجوم على مطار الرياض الدولي يوم السبت، هو الأسوأ من حيث عدد القتلى الذي تشهده السعودية منذ 10 أعوام، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على المملكة.

وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن من بين القتلى، في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية، أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلادش، وواحدا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر. ووفقا لأحدث إحصاء، قال مسئولون إن 309 أشخاص أصيبوا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين في هذا الصراع، الذي يعد امتدادا للحرب على إيران التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير.

واكتظت المستشفيات بالجرحى الذين نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف والطائرات الهليكوبتر، وكان بعضهم في حالة حرجة.

وأسفر هجومان سابقان يوم الخميس، على مطار الملك خالد الدولي عن مقتل أربعة أشخاص، وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة تجارية سعودية كانت متوقفة على مدرج ⁠المطار.

وكشفت الهجمات التي وقعت هذا الأسبوع وفي الأسبوع الماضي، عن ثغرات في قدرات المملكة في الدفاع عن نفسها، بينما تخوض حملة جوية ضد الحوثيين لدعم الحرب البرية التي تخوضها الحكومة اليمنية ضد الجماعة المدعومة من إيران.

وتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سؤالا خلال حديثه لصحفيين أمام البيت الأبيض عقب الهجوم، عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم الانضمام إلى الهجمات التي تشنها السعودية على الحوثيين.

وقال: «ربما نفعل ذلك. سندرس الأمر. علمنا للتو بالهجوم الأحدث، لذا سنتخذ قرارا. نتحرك بسرعة كبيرة».

وندد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالهجوم، وأكد مجددا أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تنتهك القانون الدولي ويجب أن تتوقف فورا.