الأردن: مقتل مواطن وإصابة 4 بهجوم الحوثيين على مطار الرياض

- السلطات السعودية أعلنت مقتل 12 شخصا وإصابة 309 جراء هجوم السبت على المطار

أعلن الأردن، الأحد، مقتل أحد مواطنيه وإصابة 4 آخرين جراء هجوم شنته جماعة الحوثي، السبت، على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي أسفر عن مقتل مواطن أردني وإصابة 4 آخرين، بينهم مواطنتان لا تزالان تتلقيان العلاج في المستشفى.

وأوضحت الوزارة، أنها تتابع أوضاع المصابين بالتنسيق مع السلطات السعودية، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتأمين نقل جثمان القتيل إلى الأردن.

وجددت الوزارة، إدانة الأردن الاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية، وما تستهدفه من مدنيين وأعيان مدنية واقتصادية.

وأكدت "تضامن الأردن المطلق مع السعودية"، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

ويأتي الإعلان الأردني بعد ساعات من إعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، في بيان، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي عصر السبت إلى 12 قتيلا و309 مصابين، بينهم حالات حرجة.

وأوضحت الهيئة أن القتلى هم 4 مواطنين سعوديين و8 مقيمين.

وفي وقت سابق الأحد، وصف تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان، الهجوم الذي قال إن جماعة الحوثي نفذته على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بأنه "عمل إرهابي"، متوعدا بـ"الرد عليه بحزم".

وجاء الهجوم بعد يومين من اعتداءين استهدفا مطار الملك خالد الدولي، الخميس 8 أكتوبر الجاري، طال أحدهما مرافق المطار، فيما استهدف الآخر طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

ووفق بيانات رسمية سعودية، أسفر الهجومان عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين، فضلا عن أضرار مادية.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة قوات الحوثيين، المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر 2014.

وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت جماعة الحوثي فرض حظر بحري على السعودية، ردًا على ما زعمت أنه حصار بحري وجوي سعودي على المناطق التي تسيطر عليها في اليمن.

وإضافة إلى استهداف سفن سعودية، شنت جماعة الحوثي هجمات على مواقع في المملكة، بينها منشآت لإنتاج الطاقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وإلحاق أضرار مادية.



