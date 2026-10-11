قصة أمل وتحدٍ: فتاة تتعافى من السرطان وتحفظ ثلثي القرآن خلال رحلة علاجها بمستشفى أورام الأقصر

كشف مستشفى علاج الأورام بالمجان في الأقصر، تفاصيل قصة مريضة تعافت من السرطان بعد رحلة علاج استمرت سنوات، بدأت وهي في السادسة عشرة من عمرها، وتزامنت مع انتظامها في الدراسة وتلقت جلسات العلاج الكيماوي، وتمكنت خلالها من حفظ أكثر من ثلثي القرآن الكريم، قبل أن تتعافى من المرض وتلتحق بكلية العلوم، وتحلم بالعمل مستقبلًا في المستشفى الذي تلقت فيه العلاج.

وبحسب بيان صادر عن المستشفى اليوم الأحد، فإن آية حسن، ابنة محافظة قنا، بدأت رحلتها مع المرض عام 2016، بعد معاناتها آلامًا شديدة وغير مبررة في ذراعها، دفعتها إلى استشارة طبيب نصحها بالتوجه إلى المستشفى، راوية أنها شعرت بالخوف عند وصولها وقراءة عبارة «علاج السرطان» على إحدى اللوحات الإرشادية، قبل أن تعرف حقيقة مرضها وتبدأ رحلة العلاج.

وقالت حسن، إنها كانت تنهي يومها الدراسي وتتوجه مباشرة إلى جلسات العلاج الكيماوي مرتدية الزي المدرسي، مشيرة إلى أن التعامل الإنساني من الأطباء وفريق التمريض ساعدها على التأقلم مع رحلة العلاج، التي امتدت لسنوات.

وأضافت أنها تمكنت خلال تلك الفترة من حفظ أكثر من ثلثي القرآن الكريم، بمساعدة أحد أفراد طاقم التمريض الذي كان يحرص على تلاوته خلال جلسات العلاج، لافتة إلى أن الأنشطة والفعاليات التي شهدتها داخل المستشفى شجعتها لاحقًا على تنظيم حفلات وفعاليات في معهد آخر لعلاج الأورام بالصعيد، بهدف دعم المرضى وتحسين حالتهم النفسية.

وأوضحت أن تلقت العلاج في الأقصر جنّبها وأسرتها مشقة السفر المتكرر إلى القاهرة وتكاليفه، مؤكدة حصولها على الرعاية الطبية بالمجان.

وشاركت آية مؤخرًا في احتفالية المستشفى بمرور 10 سنوات على تأسيسه، ضمن الحالات التي تعافت من المرض، فضلًا عن أنها تدرس حاليًا بكلية العلوم، وتسعى إلى العمل مستقبلًا داخل المستشفى؛ لتقديم الدعم للمرضى الذين يمرون بتجربة مشابهة لتجربتها.