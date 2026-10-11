نيودلهي تستعد ليوم ثان من الاحتجاجات ضد رئيس مفوضية الانتخابات

استعدت العاصمة الهندية نيودلهي ليوم ثانٍ من احتجاجات الشباب المطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات في البلاد، اليوم الأحد، في الوقت الذي أمرت فيه إحدى المحاكم بالإفراج عن مؤسس حركة ‌كوكروتش "الصراصير" أبهيجيت ديبكي، واثنين آخرين من كبار قادة الحركة.

واحتُجز ديبكي، مؤسس حزب كوكروتش جاناتا، وزميليه من قادة الحركة عندما هبطت طائرتهم في دلهي، أمس السبت، بينما كانت الحركة تخطط لحشد آلاف الأشخاص في جانتار مانتار بوسط دلهي.

ومثلوا أمام قاض في وقت مبكر من اليوم، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

واحتجزت الشرطة الهندية أكثر من 2000 شخص وأغلقت وسط مدينة دلهي لإحباط مظاهرة أمس، واستمر نشر آلاف من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية في أنحاء المدينة اليوم، على الرغم من إعادة فتح محطات قطارات الأنفاق وعودة خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

وقالت الشرطة الهندية إن معظم المعتقلين في اليوم الأول من الاحتجاجات أُفرج عنهم في وقت متأخر من أمس السبت.

وانتقدت أحزاب المعارضة ومنتقدو حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ما وصفوه بالاستخدام التعسفي للقوة ضد المتظاهرين، في حين دعت هيئة تابعة للأمم المتحدة السلطات إلى ضمان احترام الحق في التجمع السلمي وإعماله.

وقالت وزارة الخارجية الهندية اليوم إن نهج الأمم المتحدة "انتقائي"، وإن بيانها يشكل "تدخلا غير مبرر في الشؤون الداخلية للهند".

وتطالب الاحتجاجات باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات جيانش كومار بسبب تعديل ‌قوائم ⁠الناخبين، الذي يقول المنتقدون إنه يفيد بشكل غير متناسب حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودي، والذي يتولى السلطة منذ أكثر من 12 عاما.

وتقول اللجنة إن اختلاف الآراء أمر طبيعي في المداولات الداخلية، ونفت تفضيل أي حزب.

واتهم حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي جماعات معارضة له ⁠بمحاولة تقويض الديمقراطية في البلاد من خلال التشكيك على نحو خاطئ في العمليات الانتخابية المشروعة.

وأطلق حزب جاناتا كوكروتش على احتجاجاته ضد كومار اسم "الموسم 2" عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنه لن يتوقف إلى أن يتم إصلاح النظام الانتخابي في الهند.



