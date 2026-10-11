قدمت جماهير نادي الزمالك دخلة مميزة في مدرجات استاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق مواجهة الأهلي، ضمن منافسات القمة 133 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحملت دخلة جماهير الزمالك رسالة بعنوان «في ذكرى الأبطال استمدوا روح الانتصار»، في إشارة إلى استلهام روح الانتصارات من بطولات الماضي، بالتزامن مع الأجواء الجماهيرية المصاحبة للمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

وجاءت الدخلة لتضفي مزيدًا من الحماس على مدرجات استاد القاهرة، الذي يستضيف مباراة القمة وسط حضور جماهيري وترقب كبير من أنصار الفريقين، في ظل أهمية المواجهة وقيمتها التاريخية.

وتحرص جماهير الزمالك على تقديم لوحات جماهيرية مميزة خلال المباريات الكبرى، من خلال اللافتات والرسائل التي تعبر عن ارتباطها بالنادي وتاريخه، وهو ما ظهر في الدخلة التي سبقت مواجهة الأهلي.

وتتجه الأنظار إلى أرضية الملعب مع انطلاق اللقاء، في ظل طموح الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة المنافسة في بطولة الدوري المصري الممتاز.