إيلون ماسك يؤيد دعوات ترامب لإجراء انتخابات في أوكرانيا

أيد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأحد، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا.

وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "أتفق مع ذلك، لقد حان الوقت لأوكرانيا لاختيار رئيس جديد".

وفي وقت سابق، قال ترامب أن "على أوكرانيا تغيير رئيسها"، مشيراً إلى أنه ينصح أوكرانيا باختيار رئيس جديد قادر على إبرام اتفاق، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

وأضاف ترامب أن "الرئيس الأوكراني كان بإمكانه القيام بذلك، لكنه لا يفعل ذلك لسبب ما".

ورداً على تصريحات الرئيس الأمريكي، قال وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن "الرئيس فولوديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني، وإن الشعب وحده يملك الحق في حسم هذه المسألة".

وأضاف سيبيها: "يقود الرئيس زيلينسكي أمتنا في زمن الحرب، وهي حرب من أجل الاستقلال والحرية والكرامة. إنه يحظى بدعم الشعب الأوكراني، والشعب هو صاحب الحق في اتخاذ القرار"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال سيبيها إن "التصريحات الصادرة من الخارج لا تؤكد سوى أن الرئيس يؤدي مهامه على النحو الصحيح"، مضيفاً أن "زيلينسكي يستحق الدعم".