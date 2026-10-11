بيان مصري سعودي باكستاني تركي يدين الهجمات الحوثية على المملكة

دانت دول المجموعة الرباعية: مصر والسعودية وباكستان وتركيا، بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية، مما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقالت المجموعة في بيان مشترك، إن هذه الهجمات تمثل اعتداءً صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة.

وأكدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لجميع التدابير والخطوات المشروعة التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات، وردع مصادر التهديد، ومنع تكرارها، دفاعا عن أمن المملكة وسيادتها ووحدة أراضيها، وحمايةً لسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

كما حملت مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وما يترتب عليها من تداعيات تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وتطالب بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات.

واليوم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء جديد.

وقالت الهيئة في بيان رسمي نشرته عبر منصة "إكس"، إن الاعتداء نتج عنه إصابات، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وهذا هو الهجوم الثالث خلال أيام قليلة على مطار الملك خالد في الرياض الدولي، أحدهما هجوم وقع عصر أمس السبت، وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 12 شخصًا، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على المملكة.

وبشأن هذا الاعتداء، قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية: "بشأن الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض فقد نتج عن الاعتداء وفاة 12 شخصًا، منهم 4 مواطنين، ومقيمون من الجنسيات التالية: 2 من الجنسية البنجلادشية، وواحد من الجنسية الأمريكية، وواحد من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية الأردنية، وواحد من الجنسية السورية، وواحد من الجنسية الفلسطينية، وواحد من الجنسية السودانية".

كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين، وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم إصابات حرجة، وفق الهيئة.