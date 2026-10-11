 التعاون الخليجي: استهداف مطار الملك خالد الدولي يجسد نهجا إجراميا يروع الآمنين ويعرض حياة المسافرين والعاملين للخطر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعاون الخليجي: استهداف مطار الملك خالد الدولي يجسد نهجا إجراميا يروع الآمنين ويعرض حياة المسافرين والعاملين للخطر


نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 7:28 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 7:28 ص

أدان  جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الهجمات الإرهابية الغادرة التي شنتها ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، مؤكدا أن تكرار استهداف هذا المرفق المدني يجسد نهجا إجراميا يقوم على ترويع الآمنين وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد البديوي، في بيان أورده موقع مجلس التعاون الخليجي الرسمي، أن هذه الاعتداءات وتحويل المطارات المدنية إلى أهداف للاعتداء يمثل تصعيدا بالغ الخطورة يهدد سلامة الطيران المدني، ويستوجب تحركا دوليا حازماً لردع هذه الممارسات الحوثية.

وأكد الأمين العام وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، وأن المساس بها يمس المنظومة الخليجية بأكملها.​


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