 قطر تدين بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطر تدين بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض


نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 1:37 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 1:37 ص

 أدانت قطر بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، التي أدت إلى سقوط مصابين، واعتبرتها انتهاكاً خطيراً لسيادة السعودية، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم السبت على موقعها الإلكتروني، "تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".


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