هيئة التجارة البحرية البريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف في مضيق هرمز

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تعرضت ناقلة لإطلاق نار مجدداً في مضيق هرمز، حسبما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد، نقلا عن قبطان السفينة.

وأصيبت السفينة بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر (المينائي)، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، فيما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية سلامة الطاقم.

وأصبح المضيق، الذي يبلغ عرضه من 35 إلى 40 كيلومترا فقط في أضيق نقطة له، بؤرة توتر مركزية بين إيران والولايات المتحدة في الحرب الإيرانية.

وتكررت في الآونة الأخيرة الاعتداءات على الملاحة البحرية في الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وحظرت إيران الحركة عبر المضيق بشكل كبير منذ بدء الحرب في أواخر فبراير الماضي، من خلال التهديدات والهجمات على السفن. كما هاجم الجيش الأمريكي سفنا مدنية إيرانية.