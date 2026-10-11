الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة المختار ولد أجاي في موريتانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الرئاسة الموريتانية ليل السبت/ الأحد تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة المختار ولد اجاي الذي كلفه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الجمعة الماضي باقتراح تشكيلتها.

وضمت الحكومة تسعة وعشرين حقيبة وزارية وتميزت بمغادرة وزيرين من أهم وزارات السيادة هما وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين ووزير الدفاع حنن ولد سيدي وهما من اقرب الوزراء وأقدمهما في حكومات الرئيس الغزواني منذ وصوله إلى السلطة في 2019.

وعاد إلى التشكيلة الوزارية عثمان با وزيرا للدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء بعد أن شغل حقيبة التربية والتعليم في حكومات سابقة كما أسندت حقيقية الداخلية واللامركزية للمختار ولد بوسيف قادما من وزارة الصيد البحري.

وخرج كذلك من الحكومة وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا ووزير الثقافة والاتصال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد ووزير الصحة تيام زكريا ووزير الشؤون الإسلامية الفضيل ولد سيداتي.

واستبعد من الحكومة وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد على خلفية أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة وعين مكانه وزير سابق للطاقة والنفط هو محمد ولد عبد الفتاح.