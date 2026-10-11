ترامب: حان وقت أن يكون لأوكرانيا رئيس جديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت في البيت الأبيض، إن على أوكرانيا أن تبحث عن زعيم جديد، متهما فلاديمير زيلينسكي بإثارة المشكلات للعالم بأسره.

وصرح ترامب للصحفيين: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تنتخب أوكرانيا رئيسا جديدا". واقترح، بحسب وكالة أسوشيتد برس، أن تختار أوكرانيا زعيما قادرا على إبرام اتفاق.

وقال ترامب للصحفيين: "إنه (زيلينسكي) يريد إثارة المشكلات للعالم بأسره". وأكد أن زيلينسكي كان بإمكانه تسوية النزاع في أوكرانيا مرات عديدة، مضيفا: "كان بإمكانه تسوية هذا النزاع مرات كثيرة، لكنه اختار ألا يفعل".

وفي حديثه عن الحرب، قال ترامب: "قلنا لزيلينسكي: افعل ما تشاء، لكن لا تستهدف وقود الديزل. فماذا فعل؟ ذهب واستهدف وقود الديزل". وأضاف: "بإمكانه أن يفعل ما يشاء، لكن ليس هذا".



وأضاف ترامب أن "الحرب ما كانت لتندلع لو كان رئيسا للولايات المتحدة عام 2022"، معتبرا أنها اندلعت بسبب عدم الكفاءة. وقال إن أوكرانيا خسرت 30 في المئة من أراضيها، وإن أكثر من مليوني شخص قتلوا.

وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم من إعلانه، الجمعة، التوصل إلى صفقة لشراء الديزل من روسيا، تبدأ بتوريد أكثر من 300 ألف طن فورا، تليها 500 ألف طن في نوفمبر.