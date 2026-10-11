البنتاجون: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب مع إيران إلى 21 قتيلاً

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" اليوم /السبت/، ارتفاع حصيلة الوفيات في صفوف العسكريين الأمريكيين المرتبطة بالعمليات العسكرية ضد إيران لتصل إلى 21 حالة، وذلك بتحديث البيانات في قاعدة المعلومات العامة التابعة للوزارة في واشنطن.

وصرح مسؤول أمريكي مطلع على الأمر -شريطة عدم الكشف عن هويته- لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية بأن "حالتي الوفاة غير الناجمتين عن أعمال قتالية، واللتين أُضيفتا حديثاً إلى نظام تحليل إصابات الدفاع" (DCAS) التابع للبنتاجون، تعودان للرائد سورفلي دافيوس وبحّارة في البحرية لم تُكشف هويتها".

وكان البنتاجون قد أقرّ بوفاة دافيوس في وقت سابق من هذا العام، موضحاً حينها أن الرائد كان يدعم عملية "درع سبارتان" (Operation Spartan Shield)، غير أن "البنتاجون" لم يدرج اسمه على الفور في قاعدة بيانات (DCAS)، وهو النظام الذي واجه انتقادات من المشرعين الديمقراطيين في الكونجرس.

ولم يكشف المسؤول عن هوية بحّارة البحرية، إلا أن البيانات الواردة في نظام (DCAS) تشير إلى أنها كانت امرأة يتراوح عمرها بين 25 و30 عاماً.

ووفقاً لنظام (DCAS)، فقد أُصيب 865 عسكرياً أمريكياً منذ اندلاع الحرب الأمريكية مع إيران في أواخر شهر فبراير الماضي، حسب "ذا هيل".