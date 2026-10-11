المبعوث الأممي إلى اليمن يدين استهداف الحوثيين للسعودية

أدان هانس جروندبرج، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، اليوم الأحد، الهجمات التي يشنها الحوثيون على مطارات ومنشآت مدنية في السعودية، محذراً من أنها "تهدد الأمن الإقليمي وتزيد من تعقيد جهود السلام في اليمن".

وقال جروندبرج، في بيان، إن الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس السبت، إلى جانب هجمات استهدفت مطاري الرياض وأبها في وقت سابق من الأسبوع، أسفر، وفقاً للسلطات السعودية، عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.

وأضاف أن هذه الهجمات تشكل تهديداً جسيماً للأمن الإقليمي، وتديم دائرة العنف، وتزيد من تعقيد جهود السلام في اليمن، مجدداً دعوته للحوثيين إلى وقف الهجمات واحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر استهداف المدنيين والأعيان المدني.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت في وقت سابق، مقتل 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين جراء الهجوم على مطار الملك خالد، مشيرة إلى أن بعض المصابين حالتهم حرجة.

وقالت الهيئة إن القتلى هم: أربعة مواطنين سعوديين ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، وستة أشخاص من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية، مضيفة أن الهجوم تسبب أيضاً في أضرار مادية يجري حصرها.

وكان مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، قد أصدر يوم الاثنين الماضي، تحذيرا لشركات الطيران العاملة في أجواء السعودية، ووصف المجال الجوي السعودي بأنه "غير آمن".

وأعلن المركز أن الأجواء السعودية ستكون "مسرحاً لعمليات" القوات التابعة للجماعة، مستثنياً أجواء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من أي استهداف.