الطيران المدني السعودي: مصابون جراء اعتداء جديد على مطار الملك خالد بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، اليوم الأحد، تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء جديد.

وقالت الهيئة في بيان رسمي نشرته عبر منصة "إكس"، إن الاعتداء نتج عنه إصابات، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وهذا هو الهجوم الثالث خلال أيام قليلة على مطار الملك خالد في الرياض الدولي، أحدهما هجوم وقع عصر أمس السبت، وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 12 شخصًا، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على المملكة.

وبشأن هذا الاعتداء، قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية: "بشأن الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض فقد نتج عن الاعتداء وفاة 12 شخصًا، منهم 4 مواطنين، ومقيمون من الجنسيات التالية: 2 من الجنسية البنجلادشية، وواحد من الجنسية الأمريكية، وواحد من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية الأردنية، وواحد من الجنسية السورية، وواحد من الجنسية الفلسطينية، وواحد من الجنسية السودانية".

كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين، وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم إصابات حرجة، وفق الهيئة.