باكستان تدين الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بمدينة الرياض

أدانت باكستان اليوم الأحد هجوم ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض السعودية، حيث أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية، كما أكد على التزام إسلام آباد نحو سيادة المملكة ووحدة أراضيها وأمنها.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت أن "الاعتداء الغاشم" الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر السبت أسفر عن وفاة (12) شخصاً، منهم (4) مواطنين سعوديين، و 2 من الجنسية البنجلاديشية، وواحد من الجنسية الأمريكية، وواحد من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية الأردنية، وواحد من الجنسية السورية، وواحد من الجنسية الفلسطينية، وواحد من الجنسية السودانية.

كما نتج عن الاعتداء إصابة (309) آخرين، وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم إصابات حرجة، بحسب بيان هيئة الطيران السعودية اليوم الأحد.

وأسفر الاعتداء عن أضرار مادية يجري حصرها

وأدان رئيس وزراء باكستان في بيان ما وصفه بـ"الهجوم الشنيع" وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال شهباز، "يعد شن هجمات على المدنيين والبنية التحتية المهمة أمرا غير مقبول ويمثل تهديدا خطيرا على السلام والاستقرار الإقليميين"، مضيفا أن أنه يجب وقف هذه الأعمال العنيفة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي على الفور.

كما أكد شريف من جديد تضامن باكستان الراسخ مع المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، مشيرا إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك والعلاقات الأخوية بين الدولتين.