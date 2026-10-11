تقرير: واشنطن لم تطلب من إسرائيل شن ضربة على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي

نقل موقع "أكسيوس"، السبت، عن مسؤولين أمريكيين اثنين ومسؤول إسرائيلي نفيهم أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من إسرائيل شن ضربة على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.





إلى ذلك، أفادت القناة الـ"12" العبرية، في تقرير نشرته اليوم، بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى عدم شن هجوم استباقي على إيران قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه، رغم المشاورات والمناقشات بشأن هذا الموضوع، لن تشن إسرائيل هجوما استباقيا على إيران قبل موعد الانتخابات الأمريكية.

وذكرت قناة "i24news" أن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لشن ضربة على إيران خلال محادثات جرت على مدى الأسبوعين الماضيين، لكنها تراجعت لاحقا عن هذا الطلب.

وبحسب القناة العبرية، أرادت واشنطن أن تنفذ إسرائيل الهجوم بدلا من أن تشنه القوات الأمريكية أو ينفذه البلدان بصورة مشتركة بحيث تتحمل إسرائيل المخاطر السياسية المترتبة على استئناف القتال قبل الانتخابات الأمريكية.

وأضاف التقرير أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أأبلغ نظراءه الأمريكيين بأن أي هجوم سيجبر إسرائيل، على الأرجح، على تأجيل انتخاباتها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر الجاري، قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر.

وأشار التقرير إلى أن المخاوف الرئيسية تمثلت في احتمال رد إيران بإطلاق وابل كثيف من الصواريخ، بما قد يؤدي إلى تعطيل الانتخابات الإسرائيلية، وذلك مع تزايد القلق بشأن جهود إيران لإعادة بناء قدراتها الإنتاجية في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وكان مسؤولون أمريكيون يعتقدون بحسب التقرير، أن إسرائيل قد تفضل شن هجوم قبل انتخاباتها، في حين أن التدخل الأمريكي المباشر قد يترتب عليه عواقب سياسية قد تؤثر على الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب "i24news"، جرى تعليق المبادرة في الوقت الراهن، فيما لا يزال موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير واضح، رغم عقده سلسلة اجتماعات أمنية حساسة وإجرائه زيارات خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك في وقت يقول فيه مسؤولون غربيون إن إيران احتفظت بالمصانع اللازمة لتعويض مخزوناتها من الصواريخ والطائرات المسيّرة، رغم أشهر من القصف الأمريكي والإسرائيلي.

وكانت "بلومبرغ" قد أفادت، أمس الجمعة، بأن قدرات الإنتاج الإيرانية التي نجت من القصف أتاحت لطهران إعادة بناء ترسانتها خلال فترة توقف القتال.

وأرسل ترامب إشارات متضاربة بشأن احتمال شن هجوم جديد على إيران. فيوم الخميس، قال إن الولايات المتحدة لن تضرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، مستشهدا بما وصفه بالمحادثات المثمرة مع طهران. لكنه ترك الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال الجمعة، عندما سُئل عنه من قبل الصحفيين، قائلا: "قد نفعل ذلك، سنرى".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا الحرب الحالية ضد إيران في أواخر فبراير. وأثّر الصراع على معدلات التأييد لترامب، كما عقد مساعي الجمهوريين للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس، ما أضفى أهمية سياسية إضافية على توقيت أي حملة عسكرية جديدة.

من جانبه، أكد مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى لـ"RT" أن إيران على جهوزية مطلقة لرد هائل وحاسم على أي ضربة محتملة ضدها، بصرف النظر عن تصريحات ترامب المتناقضة والروايات الإعلامية الأمريكية.