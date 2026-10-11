باكستان تدين استهداف مطار الملك خالد بالرياض

عبرت باكستان عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان - في بيان أورده "راديو باكستان" اليوم الأحد - إن استهدف مطار مدني يشكل عملا إرهابيا شنيعا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين، مضيفا أن باكستان تعبر عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا ومصابين جراء الهجوم.

وأكد المتحدث الباكستاني أن استمرار استهداف السكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية من قبل ميليشيا الحوثي غير مقبول مطلقا ويجب إدانته بوضوح من قبل المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال العدوانية السافرة والعشوائية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف ويجب أن تتوقف بشكل فوري، معبرا عن تضامن بلاده الثابت مع قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية المتكررة.

وقال خان "إن باكستان تؤكد مجددا، تماشيا مع اتفاق مكة للدفاع المشترك والقرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية، التزامها الحازم والراسخ بسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها واستقرارها".

وأكد دعم باكستان الكامل لحق المملكة السعودية المشروع في الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها وسلامة مدنها ومنشآتها الحيوية ضد كل التهديدات والأعمال العدوانية.

وأوضح "خان" أن إسلام أباد تدعو ميليشيا "الحوثي" إلى وقف هجماتها الإرهابية فورا، وتحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم وصريح ضد تلك الأعمال التي تعرض الأرواح البريئة للخطر و تقوض الاستقرار الإقليمي، وعبر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء التام والعاجل للمصابين.

ومساء السبت، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداء أسفر عن إصابات يجري العمل على حصرها.

وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تقرر تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتًا، لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولم تعلن الهيئة حصيلة نهائية للإصابات أو طبيعة الأضرار الناجمة عن الهجوم، مشيرة إلى أنها ستعلن المستجدات لاحقًا، وذلك قبل أن يصدر البيان التفصيلي بالقتلى والمصابين.

ويأتي هجوم السبت بعد يومين من تعرض المطار ذاته لهجومين، الخميس 8 أكتوبر الجاري، استهدف أحدهما مرافقه، فيما استهدف الآخر طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الهجومين أسفرا عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، فضلًا عن أضرار مادية.

وأوضحت أن الإصابات تراوحت بين الطفيفة والبليغة، مشيرة إلى استئناف العمليات التشغيلية في المطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها عقب الهجومين.