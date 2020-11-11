 بسبب كورونا.. السويد تفرض إغلاقا جزئيا لأول مرة على الحانات والمطاعم - بوابة الشروق
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بسبب كورونا.. السويد تفرض إغلاقا جزئيا لأول مرة على الحانات والمطاعم

علم دولة السويد
علم دولة السويد
ستوكهولم - د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 10:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 10:08 م

تعتزم السويد فرض إغلاق جزئي، لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا، على الحانات والمطاعم من خلال حظر بيع المشروبات الكحولية بعد الساعة 10 مساء، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء.

وتمثل القيود خروجا عن الإرشادات السابقة للبلد التي اعتمدت بشكل أساسي على التدابير الطوعية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يسري الإجراء الجديد في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من 20 نوفمبر ويعني أنه يجب إغلاق جميع المحال التجارية الحاصلة على ترخيص لتقديم المشروبات الكحولية بعد الساعة 10 مساء.

وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين في مؤتمر صحفي في ستوكهولم: "نحن نواجه وضعا قد يتحول إلى الأسود كظلام الليل. نحن نخاطر بأن ينتهي بنا الحال إلى الوضع الذي شهدناه في الربيع الماضي".


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