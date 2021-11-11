وصف سفير روسيا في واشنطن، أناتولي أنطونوف، الميثاق الجديد للشراكة الاستراتيجية، بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، بمجموعة من الشعارات الضارة الهادفة إلى زيادة الوضع تأزما.

وقال أنطونوف، في تصريحات له تم نشرها على صفحة السفارة في "فيسبوك"، وصدرت عقب لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا، إن "هذه الوثيقة عبارة عن مجموعة من الشعارات الضارة. ومن الجلي أن الهدف منها هو زيادة الأوضاع تأزما وليس التخفيف من شدة التوتر. بل وعلاوة على ذلك، يتضمن كل سطر تقريبا في هذه الوثيقة، التطلعات الجيوسياسية لمواجهة روسيا".

وأكد أنتونوف، أن المساعي الأمريكية الهادفة إلى ضم أوكرانيا لصفوف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تعتبر غير مقبولة بالنسبة لروسيا، مشيرا إلى أن ما تخطط له الولايات المتحدة بخصوص توريدات الأسلحة إلى كييف، لن تؤدي إلا لتفاقم الأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا.