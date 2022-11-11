تراجع في مبيعات الشقق السكنية في إسرائيل خلال الرابع الثاني من عام 2022

أظهرت بيانات لوزارة المالية الاسرائيلية، اليوم الخميس، تراجع مبيعات الشقق السكنية في الربع الثاني من عام 2022.

وقالت شيرا جرينبرج، كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الاسرائيلية، إنه تم شراء حوالي 30 ألف شقة جديدة ومستعملة في الربع الثاني من عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14٪ مقارنة بالربع الأول من هذا العام و 20٪ مقارنة بالربع المقابل في عام 2021.

ووفقًا لبيانات الوزارة، بات هناك توجه لدى مُشتري الشقق بالشراء في الأطراف، حتى يمكنهم العثور على أسعار أكثر ملائمة.

وأشارت جرينبرج إلى أنه في الربع المذكور (الثاني من عام 2022)، تم شراء 2800 شقة بخصم في إطار البرنامج الحكومي، و 27.1 ألف شقة بأسعار السوق الحرة.

وحسب جرينبيرج ، فمن الواضح أن مُشتري الشقق يُهاجرون إلى الأطراف حيث يمكن العثور على أسعار أكثر ملائمة، فهناك انخفاض محلوظ في حجم المعاملات في منطقة تل أبيب، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 31٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وكذلك في منطقة نتانيا (29٪) والمركز (25%).

وبلغ متوسط سعر الشقق المشتراة في المركز - حسب موقع "جلوبس" - 2.6 مليون شيكل (750 ألف دولار) وهو أعلى بكثير من متوسط سعر الشقة في الأطراف المشتراة في الأطراف والذي بلغ 1.4 مليون شيكل.