بيان رسمي: الرئيس الإسرائيلي سيطلب من نتنياهو تشكيل حكومة جديدة

أفاد بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي، بأن الرئيس إسحاق هرتسوج سوف يطلب رسميا من بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة، بعد التشاور مع كل الأحزاب السياسية في البرلمان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حزب ليكود، بزعامة نتنياهو، حصل على أعلى نسبة من الأصوات في الأول من نوفمبر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشارك مع الصهيونية الدينية والحزبين الأرثوذوكس المتشددين في إسرائيل، شاس والتوراة اليهودية الموحدة.

وسوف يعطي هذا الائتلاف اليميني نتنياهو، صاحب أطول فترة في منصب رئيس الوزراء بإسرائيل، الفرصة للعودة إلى المنصب بعد أقل من 18 شهرا في المعارضة.

وجاء في البيان أن 64 عضوا من البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا، أوصوا بأن يختار الرئيس نتنياهو.

وسوف يطلب هرتسوج من نتنياهو رسميا تشكيل الحكومة في 13 نوفمبر، ليكون أمامه فرصة 28 يوما لتشكيل حكومة، وهناك إمكانية طلب 14 يوما إذا تطلب الأمر.