رئيس الإمارات يبحث مع بنيامين نتنياهو سبل تحقيق السلام بالمنطقة

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال اتصال هاتفي مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل السابق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحقيق السلام في المنطقة،حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنيامين نتنياهو بفوز الائتلاف الذي يقوده في انتخابات الكنيست الأخيرة مؤكداً حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز أسباب السلام والتعاون والشراكات الإيجابية في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

يشار إلى الإمارات وإسرائيل وقعتا على اتفاق لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الولايات المتحدة في سبتمبر عام .2022