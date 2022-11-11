 60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى

أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 2:01 م | آخر تحديث: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 2:01 م

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك، رغم إجراءات عسكرية فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المُحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفي اليوم، إن عدد المصلين بلغ نحو 60 ألفا من مُحافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، وداخل أراضي الـ 48.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، واعتقلت شابا قرب باب حطة بعد الاعتداء عليه، واقتادته إلى أحد مراكزها في المدينة.

وكان الآلاف أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لدعوات مقدسية للحشد والمشاركة الواسعة في صلاتي الفجر والجمعة فيه، وشد الرحال إليه وتكثيف التواجد فيه، دفاعا عنه في وجه مُخططات الاحتلال التهويدية.

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