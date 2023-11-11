أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إحصائية جديدة لعدد قتلاها في عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل أن العملية أسقطت 1400 قتيل، تحدثت الخارجية الإسرائيلية عن أن ما يقدر بنحو 1200 شخص قتلوا يوم 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات، مساء الجمعة، إن نحو 1200 شخص، هو العدد الرسمي لقتلى هجوم 7 أكتوبر.

وأضاف أن العدد تم تعديله في اليوم السابق موضحا أنه "تقدير معدل".

وأشار المتحدث إلى أن العدد يمكن أن يتغير مجددا عندما يتم التعرف على كل الجثث.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، بعد مرور أكثر من 4 أسابيع على الهجوم، لم يتم التعرف سوى على نحو 850 قتيلا حتى الآن.

ولم يتمكن هايات من تحديد عدد القتلى في إسرائيل منذ بدء الحرب، سواء في المعارك على الحدود أو نتيجة للهجمات الصاروخية وقال إن العدد الدقيق لم يتم تحديده بعد.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، قتل 356 جنديا و59 شرطيا منذ بدء الحرب.