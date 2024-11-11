مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب ميكروباص على طريق شبرا- بنها الحر

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لقي شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "شبرا ـ بنها" الحر في محافظة القليوبية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وجرى رفع آثار الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، بمنطقة مفارق الزقازيق بطريق "شبرا ـ بنها" الحر، اتجاه بنها.

وانتقلت الأجهزة المعنية لموقع الحادث، وجرى الدفع بـ9 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 7 أشخاص، وشخص متوفى، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.