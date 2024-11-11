مرصد حقوقي يطالب بإعلان المجاعة رسميا بشمال غزة

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المنظمات الدولية والأممية بـ"إعلان المجاعة رسميا" في شمال قطاع غزة، مع مرور أكثر من 50 يوما على منع إدخال المساعدات والبضائع لمئات الآلاف من السكان.

وقال بيان للمرصد (مقره جنيف) "نطالب الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية إلى إعلان المجاعة رسميا في شمال غزة، مع مرور أكثر من 50 يوما على منع إسرائيل إدخال أية مساعدات أو بضائع للسكان المحاصرين، الذين يتعرضون لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري"، بحسب موقع الجزيرة.نت" الإخباري.

وأضاف أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بمن فيهم عشرات المرضى في 3 مستشفيات شمال غزة، يواجهون خطرا محدقا بالموت جوعا، أو الخروج بتداعيات صحية دائمة، جراء الحصار الإسرائيلي غير القانوني.

وتابع أن "إسرائيل منعت إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة منذ 25 سبتمبر الماضي، ومنعت البضائع في الأول من أكتوبر الماضي، لتشن بعدها هجوما عسكريا واسعا ضد سكان جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، ما فصل فعليا شمال غزة عن باقي القطاع".

وذكر المرصد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت مئات المنازل ومراكز الإيواء منذ الخامس من أكتوبر، مما أسفر عن استشهاد نحو 1900 فلسطيني وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين، وأجبرت عشرات الآلاف على النزوح، بينما لا يزال آخرون في المنازل ومراكز الإيواء.