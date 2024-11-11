وزير الطيران المدني يلتقي السفير الفرنسي لدى مصر لبحث تعزيز التعاون الثنائي

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، السفير إريك شفاليه، السفير الفرنسي لدى مصر، وذلك لتعزيز أوجه التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدني.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر وفرنسا والممتدة لسنوات طويلة، والتي شهدت نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة.

بحث الجانبان عددًا من الموضوعات المشتركة، من بينها دراسة إمكانية تعديل الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي الموقعة بين سلطتي الطيران المدني المصري والفرنسي، وسبل دفع جهود الشراكة الفعالة في مجال تطوير المطارات والأرصاد الجوية والتقنيات الحديثة والمتطورة في مجال النقل الجوي.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الطيران بالسفير الفرنسي والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

واستعرض الوزير خطة الوزارة وجهودها التنموية في مواصلة مشروعات التطوير، والتي يأتي على رأسها تطوير قطاع المطارات المصرية من حيث الإدارة والتشغيل، والاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، لاسيما في ضوء الإمكانيات التي يحظى بها قطاع الطيران المدني المصري.

وأضاف أن الوزارة تحرص على تعميق أطر التعاون والتنسيق الفعال مع شركائها الاستراتيجيين في كافة المجالات، خاصة وأن فرنسا تعد شريكًا تجاريًا واقتصاديًا بالغ الأهمية بالنسبة لقطاع الطيران المدني المصري بشكل خاص وللدولة المصرية بشكل عام.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، قائلًا: "إن أنظمة الملاحة الجوية والمطارات والطائرات هي مجالات أساسية للشراكات الثنائية."

وأكد استعداد بلاده الكامل لدعم آفاق أرحب من التعاون الفعال مع قطاع الطيران المدني المصري في كافة الأنشطة، مؤكدًا على حرص الجانب الفرنسي الدائم لدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشراكات الفرنسية المصرية التي أثبتت نجاحها في عدة مجالات، وعلى رأسها قطاع الطيران المدني بأنشطته المختلفة.

وأشار السفير الفرنسي إلى تطلع العديد من الشركات الفرنسية للاستثمار في المشروعات التنموية بقطاع المطارات المصرية، بما يدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.



