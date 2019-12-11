نفى زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، ما يتردد حول رحيله أسامة جلال، مدافع الفريق الأول والمنتخب الأوليمبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد رئيس النادي في تصريحاته التلفزيونية، مساء أمس الإثنين، عبر قناة القاهرة والناس: "لن نفرط في أسامة جلال في يناير المقبل كما يشير البعض، الجهاز الفني متمسك باستمراره مع الفريق".

وأضاف "على العكس تماما الفريق يحتاج للتدعيم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وبسؤاله هل طلب الأهلي، التعاقد مع أسامة جلال، أوضح: "الأهلي استفسر بشكل شفهي عن أسامة جلال قبل بداية الموسم الحالي، ومنذ ذلك الوقت لم يتم أي تواصل بيننا وبين القلعة الحمراء".

وعن صفقات فريقه المقبلة، كشف: "حلمي طولان المدير الفني للفريق طلب التعاقد مع عمار حمدي من الأهلي".

وتابع: "سنتواصل مع الأهلي لمعرفة إمكانية التعاقد مع عمار حمدي في فترة الانتقالات المقبلة".

واختتم تصريحاته: "يتبقى لنا 3 أماكن شاغرة في قائمة الفريق ونريد ضم لاعبين مميزين يساعدون الفريق".

وحقق إنبي الفوز أمس الإثنين، على نظيره الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.