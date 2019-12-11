استطلاع: حزب المحافظين البريطاني سيفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات العامة

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كشف استطلاع للرأي أن حزب المحافظين البريطاني بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات العامة المقررة غدا الخميس، وفقا لأحدث استطلاعات للرأي.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يو جوف" بأن الحزب سيفوز بـ 339 مقعدا من مقاعد مجلس العموم وعددها 650 مقعدا.

ووفقا، لهذا الاستطلاع سوف يكون حزب المحافظين قد حقق مكاسب مقارنة بنتائج انتخابات 2017، لكنه يشير إلى تراجع عن استطلاع سابق أجرته "يو جوف" وأظهر أن المحافظين سيؤمنون أغلبية بفارق 68 مقعدا.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب العمال المعارض سيفوز بـ 231 مقعدا، ليخسر 12 مقعدا مقارنة بعام 2017.

ويعتقد معظم المحللين السياسيين أن النتيجة الأكثر ترجيحًا للانتخابات هي أغلبية برلمانية مريحة بالنسبة لحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون.