سيسيه وعمار على رأس قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

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أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندري قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز والمقررة غدا ضمن منافسات الجولة الأولي للدورى الممتاز.

وجاءت القائمة علي النحو التالي :

حراسة المرمي: عماد السيد، محمد صبحي، صبحي سليمان.

خط الدفاع : محمد عطوة، داميون لوى، مروان النجار، كريم يحيي، السيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق.

خط الوسط : خالد الغندور، احمد نبيل مانجا، عبد السميع ابراهيم، عمار حمدى، كريم ممدوح، احمد حجي، مروان عطية، محمد الصباحي، رزاق سيسيه

خط الهجوم : خالد قمر، احمد راشد، ويليامز روماريو.